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Giriş Tarihi: 19.7.2021 04:07

Kırıkkale'de 8 kişi mantardan zehirlendi

İHA
Kırıkkale'de 8 kişi mantardan zehirlendi

Kırıkkale'de mantar yedikten sonra rahatsızlanan 1'i çocuk, 8 kişi hastanede tedavi altına alındı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde topladıkları mantardan yaptıkları yemeği yiyen Sultan K. (72), Mustafa K. (68), Ganime Y. (50), Safinaz Y. (48), Bahar G. (38), Ömer Batuhan Y. (24), Yusuf Berke Y. (18) ve Furkan Efe G. (15) bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla köye çok sayıda ambulans sevk edildi. Mantardan zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı.
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Kırıkkale'de 8 kişi mantardan zehirlendi
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