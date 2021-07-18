Kırıkkale'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Kırıkkale'de motosikletlilere yönelik yapılan huzur ve güven uygulamasında, 19 sürücüye 60 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 58 ekip, 187 personelin katılımıyla motosikletlilere yönelik huzur ve güven uygulaması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Uygulama kapsamında, 58'i motosiklet olmak üzere toplamda bin 150 araç kontrol edildi. Bin 385 kişi de Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulandı. 19 araca toplam 57 bin 550 Türk lirası idari para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranması olan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Tescilsiz olduğu tespit edilen 2 motosikletin trafikten men edilirken sürücülerine de 2 bin 993 Türk lirası idari para cezası uygulandı" denildi.