Kırşehir bayram namazı saati Diyanet ile açıklandı! Kırşehir'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kırşehir'de yaşayan vatandaşlar, bu yıl bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Ülkenin dört bir yanında Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kırşehir Kurban Bayramı namazı vakti hakkında araştırma yapıyor. Kırşehir bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. Kırşehir için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.