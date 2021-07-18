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Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir bayram namazı saati Diyanet ile açıklandı! Kırşehir'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 18.7.2021 14:19 Son Güncelleme: 18.7.2021 14:20

Kırşehir bayram namazı saati Diyanet ile açıklandı! Kırşehir'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kırşehir bayram namazı saati Diyanet ile açıklandı! Kırşehir'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Bayram namazı kendisine farz kılınan Müslümanlar, her bayram camilerde bayramlaşıp cemaat halinde namazını ifa ediyor. Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak diye merak edenler, 2021 Kırşehir Kurban Bayramı namazı vakti için araştırma yapıyor. Bu sebeple Kırşehir bayram namazı saati pek çok kişi tarafından sorgulanırken, Diyanet her il için bayram namazı saatlerini yayınladı. Diyanet tarafından yayınlanan il il namaz saatleri listesi ile Kırşehir bayram namazı vakti haberimizde yer alıyor.

Kırşehir'de yaşayan vatandaşlar, bu yıl bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Ülkenin dört bir yanında Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kırşehir Kurban Bayramı namazı vakti hakkında araştırma yapıyor. Kırşehir bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. Kırşehir için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet'in listesine göre bu yıl Kırşehir'de Kurban Bayramı namazı saat 06:07'de kılınacak. Kurban kesimi de namaz kılındıktan hemen sonra başlayacak.

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında iki rekat olarak kılınır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları da vâciptir. Ancak Şafiî mezhebine göre bayram namazı sünnettir. Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL SÖYLENİR?

Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.

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Kırşehir bayram namazı saati Diyanet ile açıklandı! Kırşehir'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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