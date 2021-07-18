Kocaeli bayram namazı saati 2021 açıklandı: Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kocaelili vatandaşlar, bu yıl Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak diye merak ediyor. Önce bayram namazını eda edip ardından birbiriyle bayramlaşan Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kocaeli Kurban Bayramı namazı vakti hakkında araştırma yapıyor. Kocaeli bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. Kocaeli için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.
KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Kocaeli bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.
KOCAELİ BAYRAM NAMAZI VAKTİ
Diyanet'in il il bayram namazı saatleri listesine göre bu yıl Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat 06:20'de kılınacak. Kurban kesimi de namaz kılındıktan hemen sonra başlayacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa teşrik tekbiri getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.