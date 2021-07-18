Kocaeli'nde tüyler ürperten olay: Eski kocası baltayla saldırdı, oğlu da bıçakladı!

Kocaeli Darıca'da yaşayan Sema Aytekin görücü usülü tanıştığı Ramazan Avalmaz ile 2004 yılında dünyaevine girdi. Aynı yıl içerisinde ilk oğlu Yunus Emre Avalmaz (17), üç yıl sonra da Ege Avalmaz (13) doğdu. İddiaya göre Sema Aytekin'in evlilik hayatınının kabusa dönmesi eşinin alkol batağına düşmesiyle başladı.
İki çocuk annesi, iki yıl önce eşi Ramazan Avalmaz'ın kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrendi ve boşanma davası açtı. Sema Aytekin, boşanma davası haberini alan eşinin kendisini darp etmeye başlamasıyla bu sefer hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıp akrabalarının evine yerleşti.
EGE AVALMAZ
BALTAYLA AKRABALARINA SALDIRDI
Aytekin'in yanına yerleştiği akrabaları da saldırgan kocanın gazabına uğradı. Sema Aytekin'in kardeşi ve kuzeni, Ramazan Avalmaz'ın baltalı saldırısında ağır yaralandı. İki çocuk annesinin yaşadığı korku bununla da sınırlı kalmadı. Aytekin, yaklaşık 2 yıl boyunca akrabalarının evinde göçebe hayatı yaşadıktan sonra boşanma aşamasındaki eşiyle ortak satın aldığı eve döndü.
ÖZ OĞLU BIÇAKLA SALDIRDI
Polis korumasıyla bir zamanlarda ailesiyle birlikte yaşadığı eve giden anne Aytekin, 13 yaşındaki öz evladı Ege Avalmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve kasığından defalarca bıçaklanan Aytekin, komşularına attığı çığlıkla hayata tutundu. Paniğe kapılan 13 yaşındaki çocuk evden kaçarken, kanlar içerisinde kalan annesi ise hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan Sema Aytekin "Eski eşim iki yıl boyunca çocuklarımı manipüle etmiş, kafalarına girip yalanlarla doldurmuş. Çocuklarım beni gördüklerinde "şeytan" görmüş gibiydiler. 13 yaşındaki öz evladım beni bıçakla öldürmek istedi. Şimdi de sosyal medyadan bana ölüm tehditleri yağdırıyorlar. Ölmek istemiyorum lütfen sesimi duyun" diye konuştu.
RAMAZAN AVALMAZ
GÖÇEBE GİBİ YAŞAMAK İSTEMEDİM
Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Ramazan Avalmaz'ın kendisini sürekli tehdit ettiğini belirten anne Sema Aytekin "Boşanma davasından sonra uzaklaştırma kararı alınca otele yerleşmek zorunda kaldı. Ama karara uymayarak beni defalarca darp edince ben de akrabaların evine yerleşmeye karar verdi. Bir hafta kardeşimde bir hafta ablamda yaşıyordum. 2 yıl boyunca bu şekilde yaşadıktan sonra evime geri dönmek istedim. O evi beraber almıştık, orada yaşamak benim de hakkımdı, göçebe gibi yaşamak istemiyordum" diye konuştu.
ŞEYTAN GÖRMÜŞ GİBİYDİ
Sema Aytekin "Eski eşim, benim yokluğumda 2 yıl boyunca çocukları doldurmuş. Ben eve gittiğimde 13 yaşındaki oğlum beni gördüğünde şeytan görmüş gibiydi. 'Bu evden gideceksin' diyerek bana saldırmaya başladı. Ben canımı kurtarmak için başka odaya gitmeye çalıştım ama beni bıçakladı. Karnımdan ve kasıklarımdan bıçakladı. Önümdeki sandalyeyeyi kaldırıp kendime siper ettim, çığlık atmaya başladım. O sırada oğlum panik olunca evden kaçtı. Kanlar içerisindeydim, ambulansla hastaneye kaldırıldım" dedi.
BENİ ÖLDÜRMEDEN RAHAT ETMEYECEKLER
Yaşadığı bıçaklı saldırının ardından eşi ve çocuklarından ölüm tehditleri almaya başladığını ifade eden iki çocuk annesi "Beni göz göre göre öldürmek istiyorlar. Önce bıçaklandım, şimdi de sosyal medyadan tehdit ediyorlar. Akrabalarımın yanında bile korkudan uyuyamıyorum. Beni öldürmeden rahat etmeyecekler. Öz çocuğum beni öldürecek diye gün sayıyorum. Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum" diye konuştu.
BU İLK DEĞİL
Aytekin "Bu yaşadığım saldırı ilk değil. Daha önce de ben evden ayrılıp akrabalarımın yanına yerleşince, onlara saldırdılar. Kardeşim ve kuzenim sokakta araba tamir ediyordu, baltayla onlara saldırdılar. Bu ilk değil ama lütfen son olsun. Yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.