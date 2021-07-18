Kocaeli'nde tüyler ürperten olay: Eski kocası baltayla saldırdı, oğlu da bıçakladı!

ŞEYTAN GÖRMÜŞ GİBİYDİ

Sema Aytekin "Eski eşim, benim yokluğumda 2 yıl boyunca çocukları doldurmuş. Ben eve gittiğimde 13 yaşındaki oğlum beni gördüğünde şeytan görmüş gibiydi. 'Bu evden gideceksin' diyerek bana saldırmaya başladı. Ben canımı kurtarmak için başka odaya gitmeye çalıştım ama beni bıçakladı. Karnımdan ve kasıklarımdan bıçakladı. Önümdeki sandalyeyeyi kaldırıp kendime siper ettim, çığlık atmaya başladım. O sırada oğlum panik olunca evden kaçtı. Kanlar içerisindeydim, ambulansla hastaneye kaldırıldım" dedi.

BENİ ÖLDÜRMEDEN RAHAT ETMEYECEKLER

Yaşadığı bıçaklı saldırının ardından eşi ve çocuklarından ölüm tehditleri almaya başladığını ifade eden iki çocuk annesi "Beni göz göre göre öldürmek istiyorlar. Önce bıçaklandım, şimdi de sosyal medyadan tehdit ediyorlar. Akrabalarımın yanında bile korkudan uyuyamıyorum. Beni öldürmeden rahat etmeyecekler. Öz çocuğum beni öldürecek diye gün sayıyorum. Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum" diye konuştu.

BU İLK DEĞİL

Aytekin "Bu yaşadığım saldırı ilk değil. Daha önce de ben evden ayrılıp akrabalarımın yanına yerleşince, onlara saldırdılar. Kardeşim ve kuzenim sokakta araba tamir ediyordu, baltayla onlara saldırdılar. Bu ilk değil ama lütfen son olsun. Yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.