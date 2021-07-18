Diyanet ile Konya bayram namazı saati: Konya'da 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Konyalı vatandaşlar, bu yıl Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak diye merak ediyor. Ülke genelinde milyonlarca vatandaş her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Konya Kurban Bayramı namazı vakti konusunda araştırma yapıyor. Konya bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. Konya için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Konya bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.