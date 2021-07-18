Koşu yarışmasından kazandığı bisiklet ile kamyonun altında kaldı

Edinilen bilgiye göre kaza dün öğlen saatlerinde Trabzon'un Araklı ilçesi eski Sürmene köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden bisikleti ile karşıya geçen 13 yaşındaki Zümranur Bakırtaş isimli kız çocuğuna o esnada seyir halinde olan bir kamyonet çarptı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından küçük kız Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kız çocuğu Trabzon Numune Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 13 yaşındaki Zümranur Bakırtaş isimli kız çocuğu bisikletini o gün Araklı'da düzenlenen koşu yarışmasında 1.olarak kazanmıştı. İlçede yaşayan vatandaşlar geçtiğimiz hafta da aynı yerde bir kız çocuğuna arabanın çarpması sonucu yaralandığını ifade ederek, en kısa zamanda burada bir önlem alınmasını istediler.