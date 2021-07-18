" Kurban bayramının vakti geldiğinde peygamber efendimiz ile birlikte beraber hazır bulundum. O namazını kıldı ve namazı bitirip selam verdi. Bunun üzerine Allah resulü buyurdu "Kim namazdan önce kurbanı keserse yalnızca nefsi için kesmiş olarak sayılır. Kim ise namazdan sonra kurban ibadetini yerine getirirse o kişi bütün Müslümanların sünnetine uymuş olarak sayılır. " - Müslim

- " Hz. Peygamber efendimiz buyurdu ki ; " Kim namazdan önce kurban ibadetini yapmış ise bu kurbanı iade etsin" aynı zamanda Allah resulü bildirdiği üzere kurban etinin paylaşılması gerektiğini de vurguladı. -Müslim