Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için yağışlı hava uyarısı

Bayramın son günü yani 23 Temmuz 2021 Cuma günü ise Marmara bölgesinde yağışlar kesilecek, Karadeniz'in tamamı ve Akdeniz'in geniş kısmında ise yağışlar başlayacak. Diğer illerde ise sıcaklık ve güneşin etkisi süreceği yine yayımlanan hava durumu haritasında gözlemleniyor.