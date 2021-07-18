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Giriş Tarihi: 18.7.2021 09:34

Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için yağışlı hava uyarısı

Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için yağışlı hava uyarısı

Kurban Bayramı’nın gelmesine oldukça kısa bir süre kala bayramdaki hava durumu merak konusu oluyor. Meteoroloji’nin yayınladığı raporda, bayramın ilk günü yurt genelinde sıcaklıklarda artış görüleceği belirtilirken, bayramın ikinci günü ise İstanbul dâhil pek çok ilimizde sağanak yağış beklendiği kaydedildi. İşte Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak sorusunun yanıtı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramı da kapsayan 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. MGM, sıcaklıkların artarak devam edeceğini kaydederken, Kurban Bayramı için yağış uyarısında bulundu. MGM, bayramın ikinci günü olan 21 Temmuz Çarşamba ise Marmara Bölgesi'nin yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi. İşte Meteoroloji'den Kurban Bayramı hava durumu tahminleri…

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayrama ilişkin tahminlerini yayınladı.

Raporda 19 Temmuz 2021 Pazartesi Arefe Günü ve 20 Temmuz 2021 Salı yani Kurban Bayramı'nın ilk günü yurdun tamamı sıcak hava etkisinde olacağı kaydedildi. Öte yandan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 43 derecelere kadar çıkması bekleniyor.

Marmara'da ise 24 derece ile 33 derece arasında değişecek.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNE DİKKAT!

Bayramın ikinci günü ise Marmara ile Karadeniz'in doğusu yağışlı olacak. Bayramın üçüncü günü olan Perşembe günü ise yağışlı hava Marmara'da devam ederken Karadeniz'in tamamını etkisi altına alması beklentiler arasında yer alıyor.

Bayramın son günü yani 23 Temmuz 2021 Cuma günü ise Marmara bölgesinde yağışlar kesilecek, Karadeniz'in tamamı ve Akdeniz'in geniş kısmında ise yağışlar başlayacak. Diğer illerde ise sıcaklık ve güneşin etkisi süreceği yine yayımlanan hava durumu haritasında gözlemleniyor.

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Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için yağışlı hava uyarısı
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