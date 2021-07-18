Müslüman âlemi bir önemli güne daha kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Bayram namazında camileri dolup taşıran vatandaşlar kurban ibadetlerini de yerine getirecek olmanın manevi huzurunu yaşıyor. Kurban kesiminin ardından ise et dağıtımı başlayacak. Kalan etlerini poşetleyerek buzdolabına koyacak kişiler kurban eti yıkanır mı sorusuna da bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Buna göre, kurban eti yıkanır mı, kurban eti yıkanırsa ne olur? İşte merak edilen detaylar…