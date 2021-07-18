Marmara eski günlerine dönüyor

Türkiye'nın ilk uydu yer istasyonu olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), farklı dönemlerde müsilajın yoğunluğunu tespit için çalışma başlatıldı.

"Pleiades", "Spot 6&7", "Worldview 2&3" ve "Sentinel-2" uyduları aracılığıyla müsilajın son durumu tespit edildi. Marttan itibaren alınan uydu görüntüleri, 13 Temmuz günündekilerle de karşılaştırıldı. Görüntüler, "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlatılan seferberliğin başarılı olduğunu gösterdi. Müsilajın, en çok görüldüğü İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası ve Adalar ile Marmara Denizi'nin doğu kesiminde müsilajın yok denecek kadar azaldığı tespit edildi.