Muğla bayram namazı saati açıklandı: Muğla'da 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Namaz için hazırlanan milyonlarca vatandaş, il il namaz saatlerini araştırıyor. Bu kapsamda Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da merak ediliyor. Kurban kesimine başlamadan önce bayram namazını kılacak olan vatandaşlar, 2021 Muğla Kurban Bayramı namazı vakti konusunda araştırma yapıyor. Muğla bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. İşte Muğla için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı.

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Muğla bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.