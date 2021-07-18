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Giriş Tarihi: 18.7.2021 07:15 Son Güncelleme: 18.7.2021 07:35

Son dakika: Büyükşen cinayetinin perde arkası ortaya çıktı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girdi

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Son Dakika Haberi: Konya’da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden cinayeti azmettirdiğini itiraf ettikleri ileri sürülen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer gözaltına alınan şüphelilerden 1’i adli kontrol kararıyla olmak üzere Fatma Büşra, Uğur ve eşi Betül Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 21 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika gelişmesi... 3 Sene önce maskeli ve silahlı bir şahsın eve girerek Necla ve Metin Büyükşen çiftini katlettiği olay tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da sır perdesinin aralanmasına yönelik çalışmalar yürütülürken dün gece saatlerinde 2 kişi adliyeye sevk edilmiş ve ardından cinayeti itiraf etmişti. İşte Büyükşen cinayetinin perde arkası ve tüm detaylar...

NE OLMUŞTU?

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Bu sabah İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı,

KİRALIK KATİLLER YANLIŞ EVE GİRDİ
8 aylık teknik ve fiziki takip ile HTS incelemesinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş ve Abdullah Başdemir, cinayeti azmettirdiklerini itiraf ederek sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Esra Taş'ın İsmil Mahallesinde yaşayan Hüseyin K. ile sevgili oldukları, Hüseyin K.'nın ailesinin bu ilişkiyi onaylamaması üzerine ikilinin ayrıldığı, bu ayrılık nedeniyle Taş'ın Hüseyin K.'nın ailesine kin beslediği, daha sonra tanıştığı Abdullah Başdemir'e durumu anlatıp, Hüseyin K.'nın ailesine zarar vermesini istediği öğrenildi. Bunun üzerine Başdemir'in para karşılığı tuttuğu iki kiralık katile adresi verdiği ancak adresleri karıştıran kiralık katillerin asıl adresten yaklaşık 500 metre uzaklıkta oturan Büyükşen'lerin evine girerek cinayetleri işledikleri belirtildi.

TUTUKLANDILAR
Esra Taş, Abdullah Başdemir ve onlara yardım ettikleri öğrenilen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen. ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 1'i adli kontrol kararı 20'si jandarmadaki ifadesinin ardından olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı.
SABAHA KADAR ADLİYENİN BAHÇESİNDE BEKLEDİLER
Adliyeye sevk işlemlerinin başlamasının ardından tarafların yakınları adliye çevresine akın etti. Öldürülen Büyükşen çiftinin oğulları Osman ve yakınları ile dünürleri Büyükdoğrucan ailesinin fertleri günün ilk ışığına kadar mahkemenin kararını bekledi. Şüpheliler adliyeye getirilirken zaman zamanda gerilimler yaşandı.
OSMAN BÜYÜKŞEN AÇIKLAMA YAPTI
Öldürülen çiftin oğlu Osman Büyükşen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur" dedi.
4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında Büşra Büyükşen'in de bulunduğu 21 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma, Büyükşen çiftini öldüren kiralık katil oldukları belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Esra Taş ve Abdullah Başdemir adam öldürmeye azmettirme, Mustafa ve Zeki Okşen de adam öldürmeye yardım etme suçlarından tutuklandı.

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Son dakika: Büyükşen cinayetinin perde arkası ortaya çıktı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girdi
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