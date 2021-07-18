Oğlu cinayete kurban giden babanın isyanı: Azmettiriciler serbest kaldı

Batman'da, 3 yıl önce kan davası yüzünden vahşice katledilen Suat Yüksekbağ (21) cinayetinde baba Nuri Yüksekbağ, azmettiricilerin serbest kaldığını ileri sürerek, yaşananlara isyan etti. Batman şehirlerarası otogarında 28 Ağustos 2019'da Suat Yüksekbağ, kan davalıları R.K. ve A.K., kardeşler tarafından herkesin gözü önünde 27 bıçak darbesiyle vahşice öldürülmüştü.

Batman Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada katil zanlısı R.K.'ye ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi A.K.'ye ise 24 yıl azmettirici olduğu iddia edilen babaları N.K.'ye delil yetersizliğinden beraat kararı verildi. Baba Nuri Yüksekbağ, cinayette azmettiricilerin de ceza alması gerektiğini savunarak konuyu bir üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkemeden henüz bir sonuç alınmadığını söyleyen baba Yüksekbağ, "Tüm Türkiye oğlumun nasıl vahşice katledildiğini günlerce haberlerde gördü. Bu cinayeti işleyenler kadar o gün otogarda olan azmettirici babaları da ceza almalıydı. Bu yönde avukatımız aracılığıyla itirazımızı bir üst mahkemeye ilettik" dedi.