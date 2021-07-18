Rize'deki sel faciasında acı detay: Hacılık hayallerim gitti!

HAC PARASI SELE KAPALMIŞ



Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde tek katlı evinin bir bölümü yamaçtan kopan heyelanla zarar gören Gülizar Karali'nin hac için biriktirdiği para da içeriye dolan sel sularıyla dereye taşındı. Ailesinin ve kendisinin son anda kurtulduğunu belirten Gülizar Karali, kutsal vazifesini yerine getirmek için biriktirdiği parayı kaybettiğine üzüldüğünü söyledi. Güvenlik kameralarına yansıyan heyelan anında, Gülizar Karali'ye ait tek katlı evin bir bölümünün koparak sürüklendiği, o sırada evden çıkmayı başaran 9 kişinin yamaç arazide uzaklaşarak son anda kurtulduğu görülüyor.



'HACILIK HAYALLERİM GİTTİ'



Yatak odasında parasını koyduğu karyolanın olmadığını anlatan Karali, artık selde zarar gören 55 yıllık evini görmeye dayanamadığını söyledi. Gülizar Karali ''Evi görmek istemiyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor, 55 yıldır bu evdeydim, her düzenim evin içerisindeydi. Hacılık için para biriktirmiştim, o para da selle dereye gitti. 5 kuruş, 10 kuruş biriktirdiğim hac paramı karyolanın altına koymuştum, o karyola evin içinden çıkıp gitmiş. Kendime bir eksiklik etmedim ama idare ettim, biriktirdim 'gideyim hacılığımı edeyim' dedim. Kız kardeşim hacılığa gittiği zaman param yoktu, gidememiştim. Şimdi eniştem gidecekti, onunla beraber giderim dedim. Hacılık param da öylece gitti. En çok ona üzüldüm. Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti. Şimdi tüm hacılık hayallerim gitti" dedi.

MİLLETVEKİLİ AVCI'DAN HAC SÖZÜ



Karali ailesini ziyaret eden AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Gülizar Karali ile konuşarak, "Senin hacılığını ben halledeceğim. Hac ziyaretleri açıldığında ben göndereceğim seni. Geçmiş olsun. Gelen mala gelsin, cana gelmesin" ifadelerini kullandı.