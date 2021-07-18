Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde ikamet eden İstanbul'da bir üniversitenin psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki İlayda Koç arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize gitti.