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Giriş Tarihi: 18.7.2021 22:20 Son Güncelleme: 18.7.2021 22:41

Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı

İHA
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı

Samsun'da serinlemek için denize giren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybederken, annesinin feryatları yürekleri dağladı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde ikamet eden İstanbul'da bir üniversitenin psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki İlayda Koç arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize gitti.

GENÇ KIZ YÜZERKEN GÖZDEN KAYBOLDU

Genç kız yüzerken Karadeniz'in sularında kayboldu. Olay 112 ekiplerine haber verilerek yardım istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve ambulans sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler olay yerinde vardığında İlayda Koç vatandaşlar tarafından denizden çıkartılarak ambulansla Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. İlayda Koç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kızlarının ölüm haberini alan Koç ailesi hastaneye koştu. İlayda Koç'un annesinin feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da serinlemek için denize giren genç kız boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
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