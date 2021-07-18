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Giriş Tarihi: 18.7.2021 20:40

Şanlıurfa’da silahla oyun can aldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahla oyun can aldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde buldukları silah ile oyun oynayan çocuklardan biri silahla oyun oynarken silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşında olan Samet T. isimli çocuk bir yerden bulduğu silah ile oyun oynadığı sırada silahın ateşlenmesi sonucu ağır yaralandı.

Silah sesi üzerine olay yerine koşan çevredekiler Samet T.'yi kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen ekipler yaralı çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Samet T. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

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Şanlıurfa’da silahla oyun can aldı
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