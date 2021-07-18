Diyanet ile Sivas bayram namazı saati 2021: Sivas Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

2021 Kurban Bayramı için geri sayım önümüzdeki hafta sona eriyor. Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın ilk gününde kılınacak. Kurban Bayramı namaz saatleri de bu nedenle vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sivas bayram namazı saati, Kurban Bayramı'nda Sivas ilimizde olacaklar için merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 bayram namazı saati ve Sivas bayram namazı vaktini paylaştı. İşte, bu sene Sivas Kurban Bayramı namazı saati ve illere göre bayram namaz vakitleri...

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı önümüzdeki hafta idrak edilecek. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Sivas Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.