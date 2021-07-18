SON DAKİKA || Akdeniz’de korkutan deprem! Akdeniz’de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi! 18 Temmuz Pazar son depremler listesi!

Son dakika… Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gelen bilgilere göre; Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. AFAD tarafından 3.8 olarak ölçülen deprem Yunanistan'da meydana geldi. Ülkemizde ve çevre ülkelerde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle güncel son depremler listesi de araştırılırken en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu merak ediliyor. Bu başlık altından, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilir, son dakika deprem haberinin detaylarını öğrenebilirsiniz.