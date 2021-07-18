Son dakika! Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu

"BİZİM ONA BİR KIRGINLIĞIMIZ YOK"

Osman Büyükşen'e de teşekkür eden Betül Büyükşen, "İyi ki de bırakmadı, ona çok teşekkür ediyoruz. Bizim ona bir kırgınlığımız yok. Başta da söylemiştim, araması hakkıdır. Hepimizi evet hedefe koydu ama hepimiz ayrı şeyleri söyledik katil yaptı, her türlü şeyler oldu. İnşallah bundan sonra hep beraber olsunlar, biz de beraber olalım" şeklinde konuştu.