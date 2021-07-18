Son dakika! Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çifti 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmüştü. Olaydan yıllar sonra Büyükşen çiftinin oğulları Osman Büyükşen, anne ve babasının katili ya da katillerinin bulunması için ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvurmuştu.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Olay, Müge Anlı'nın programında ele alındıktan sonra Türkiye'nin gündem maddellerinden biri olurken, ekiplerin detaylı çalışmaları sonucu, şüphelilerden cinayeti azmettirdiğini itiraf ettikleri ileri sürülen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Büyükşen cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi daha sonra tutuklandı.
21 KİŞİ SERBEST KALDI
Diğer gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol kararıyla olmak üzere Fatma Büşra, Uğur ve eşi Betül Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 21 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
"KARDEŞLERİM MASUMDUR"
Büyükşen cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi daha sonra tutuklandı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Osman Büyükşen, "Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim masumdur" ifadelerine yer verdi.
"JANDARMADAKİ GİZLİ KAHRAMANLARIN ÇOK BÜYÜK PAYI VAR"
Gelişmelerin ardından cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak suçlanan kardeşi Büşra Büyükşen ve evli ağabeyi Uğur Büyükşen'le bir araya gelen Osman Büyükşen, "Bu başarıda jandarmadaki gizli kahramanların çok büyük payı var." dedi.
"BİRAZ FERAHLAMIŞ DURUMDAYIM"
Büşra Büyükşen ise "Ruh halim insanlar tarafından yanlış anlaşıldı. Biraz ferahlamış durumdayım" ifadelerini kullandı.
BETÜL BÜYÜKŞEN İLK KEZ KONUŞTU
Öte yandan Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen de konuyla ilgili olarak ilk kez açıklamalarda bulundu. Olayın aydınlığa kavuştuğu için mutlu olduğunu bildiren Büyükşen, "Bizden bu yükümlülük kalktı. Çok güzel oldu. Bizim ilk defa kendimizi bırakıp, anne ve babamıza üzülme şansımız oldu. Yapanların, eli olanların daha ağır cezalar çekmesini isterim" dedi.
"BİZİM İÇİN ÖYLESİNE GELİP GEÇİYORDU HAYAT"
Açıklamalarına devam eden Betül Büyükşen, "Biz 3 senedir bayram yapmıyorduk zaten. Bizim için öylesine gelip geçiyordu hayat. Allar razı olsun, bize bu sene çifte bayram yaşattılar. Çok teşekkür ederiz. Biz bu sene inşallah güzel bir bayram geçiriyoruz. Katillerin bulunmasıyla en büyük bayram bizim oldu" ifadelerini kullandı.
"BİZİM ONA BİR KIRGINLIĞIMIZ YOK"
Osman Büyükşen'e de teşekkür eden Betül Büyükşen, "İyi ki de bırakmadı, ona çok teşekkür ediyoruz. Bizim ona bir kırgınlığımız yok. Başta da söylemiştim, araması hakkıdır. Hepimizi evet hedefe koydu ama hepimiz ayrı şeyleri söyledik katil yaptı, her türlü şeyler oldu. İnşallah bundan sonra hep beraber olsunlar, biz de beraber olalım" şeklinde konuştu.