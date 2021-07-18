"Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu 4 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek, Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında belirlenen 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye tutarını kazanacağı oyunda, büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyenler tarafından "MPİ 18 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinde yapılan araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (18 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;