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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 18.7.2021 21:50 Son Güncelleme: 18.7.2021 21:50

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayında şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları (bugün) şans oyunu severler için bir kez daha duyuruldu. Milli Piyango Online aracılığıyla dijital ortamda ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar, 4 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarına erişmek isteyerek “MPİ 18 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

"Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu 4 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek, Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında belirlenen 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye tutarını kazanacağı oyunda, büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyenler tarafından "MPİ 18 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinde yapılan araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (18 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Temmuz Süper Loto sonuçları: 9 - 39 - 51 - 24 - 56 - 3

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;




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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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