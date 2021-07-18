Tatıl köyü değil okul bahçesi

Çocuk ve gençlerin boş vakitlerini spor ve sanatla geçirmeleri için birbirinden kapsamlı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez farklı bir projeye daha imza attı. "Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar" adı verilen proje ile kent genelinde çok sayıda okulun bahçesine yarı olimpik portatif havuz kuran Büyükşehir Belediyesi, okulların bahçelerini tatil köyüne çevirdi. Uygulama sayesinde okullara akın eden çocuklar, profesyonel eğitmenlerden yüzme dersleri alırken, sıcak havaların tadını serinleyerek çıkarıyorlar.





HEM HAVUZ HEM OYUN ALANI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi kapsamında Osmangazi'de Pilot Sanayi İlkokulu, Nilüfer'de Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu, Yıldırım'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Mudanya'da Mütareke İlkokulu, Yenişehir'de Aydoğdubey İlkokulu, Orhangazi'de Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafakemalpaşa'da Mustafakemalpaşa Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12 metreye 24 metre ebatlarında ve 1 metre 20 santim derinliğindeki havuzların yanı sıra aynı alana çocukların yaz tatilini keyifli bir atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu. 25 Ağustos'a kadar devam edecek olan proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6 ila 13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. Başlatılan projeden çocukların çok mutlu olduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuklara yüzme yarışı yaptırıp, kazananları tişörtle ödüllendirdi.





OKUL BAHÇELERİ DOLUP TAŞTI

Şehrin farklı noktalarında yüzme havuzları olduğunu ancak daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesini devreye aldıklarını dile getiren Belediye Başkanı Aktaş, "Buradaki coşku ve heyecan gerçekten görülmeye değer. Çocuklarımız çok mutlu. Farklı yaş kategorilerine göre uzman eğitmenlerimiz tarafından yüzme eğitimleri de veriliyor. Normalleşme süreciyle birlikte çocuklarımız daha fazla sporla buluşsun istiyoruz" dedi. Pandemi nedeniyle uzun süre havuz ve denizlerden uzak kalan çocuklar ise okul bahçesinde havuzla buluşmanın keyfini çıkarırken, veliler de bu proje ile önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirterek, Başkan Aktaş'a teşekkür etti.



CHP'Lİ BAŞKANA ÇAĞRI

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak Mudanya Belediyesi'nce açılan dava sonucu Büyükşehir'in elinden alınan yarı olimpik yüzme havuzunun 2 yıldır kapalı olduğunu da hatırlatan Başkan Aktaş, bu havuzun açılması için Mudanya Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Mudanya'da çocukların yüzme öğrenme isteklerini yine Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığını kaydeden Başkan Aktaş, "Biz burada yüzme havuzu yapmıştık. Mudanya Belediyesi bu havuzu bizim elimizden aldı. Onların arazisine yapıldığı için, o gün bir meclis kararı alınmadığı için. Nihayetinde hukuk zaferi olarak topluma lanse edildi bu olay. Bugün görüyoruz ki 2 yıldır Mudanya'nın yüzme havuzu kapalı. Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi yine imdada yetişti. Çocuklarımızın yüzme öğrenebilmesi için bu imkanları çocuklarımıza sağladı. Ben bu vesile ile tekrar Mudanya Belediyesi'ni o yüzme havuzunu çocuklarımızla buluşturmaya davet ediyorum. Bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Geleceğimiz olan yavrularımızın bu mutluluğunu görmek bizim için son derece büyük bir gurur. Bizim her şeyimiz onlar, geleceğimiz. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar da onlar için" dedi.