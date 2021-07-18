Bayramın birinci gününden önceki güne tekabül eden Terviye Günü tarihi merak ediliyor. Her sene bayramdan önce idrak edilen Terviye'de yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kelime anlamı olarak düşünmek, akıl yormak ve sulamak, suya kandırmak' manalarına gelen Terviye Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Terviye Günü ibadetleri ve faziletleri ile ilgili detaylar…
Yevm-i terviye (terviye günü), Zilhicce ayının sekizinci günü idrak edilir. Arife gününden bir önceki gün olması nedeniyle terviye bu yıl 18 Temmuz 2021 Pazar gününe denk geliyor.
Kelime anlamı olarak terviye 'düşünmek, akıl yormak ve sulamak, suya kandırmak' manalarına gelir.
Mina'da su bulunmadığından dolayı hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırmasının ardından Mekke'den çıktıkları ya da Hazreti İbrahim gördüğü rüyanın ardından bugün düşündüğü için, bu güne 'terviye günü' adı verilir.
"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle alakalı rüyasını o gece görmüş, terviye günü bu rüya üzerinde düşünmüş, ertesi arife günü ise bunun sadık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hazreti İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet ediliyor.
Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre terviye günü oruç tutanın bir yıllık geçmiş günahı silinir. Terviye günü nafile namaz kılmak da oldukça sevaptır.
Zilhicce ayı orucu genel olarak ilk 9 gün tutulması tavsiye edilmiştir. Müstehap ve çok sevap olan günleri ilk 9 günüdür. Yani Zilhicce'nin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. günlerini oruçlu geçirmek çok sevaptır.
Eğer ilk 9 günün hepsini tutmakta zorlanıyorum derseniz bazı alimler Müslümanların, terviye günü olan 8. günü ve arife günü olan 9. günü oruçlu geçirmelerini tavsiye etmiştir.
Yani en azından Zilhicce'nin 8. ve 9. günü oruçlu geçirilebilir demişlerdir. Çünkü bu iki günde oruç tutmanın sevabı çok fazladır.
Bazı hadislere göre 8. yani terviye günü oruçlu geçirenin geçmiş 1 senelik günahı siliniyor. Arife gününü oruçlu geçirenin ise geçmiş ve gelecek 1 yıllık günahları silinmektedir.
Nakledilen tarife göre; dört rekâtlık namazın birinci rekâtında Asr Sûresi, ikinci rekâtında Kureyş Sûresi, üçüncü rekâtında Nasr Sûresi ve dördüncü rekâtında ise üç kere İhlâs Sûresi okunur. Müteakiben kılınacak iki rekât namazın her rekâtında üç kere İhlâs Sûresi okunur. Bu namaz kılan kişinin, Terviye günü Mina'da bulunup da zikreden mü'minlerin eriştiği fazîlet ve ecre erişeceği ümit edilir.