TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Yevm-i terviye (terviye günü), Zilhicce ayının sekizinci günü idrak edilir. Arife gününden bir önceki gün olması nedeniyle terviye bu yıl 18 Temmuz 2021 Pazar gününe denk geliyor.

TERVİYE NE DEMEK?

Kelime anlamı olarak terviye 'düşünmek, akıl yormak ve sulamak, suya kandırmak' manalarına gelir.

Mina'da su bulunmadığından dolayı hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırmasının ardından Mekke'den çıktıkları ya da Hazreti İbrahim gördüğü rüyanın ardından bugün düşündüğü için, bu güne 'terviye günü' adı verilir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle alakalı rüyasını o gece görmüş, terviye günü bu rüya üzerinde düşünmüş, ertesi arife günü ise bunun sadık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hazreti İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet ediliyor.

TERVİYE GÜNÜNÜN İBADETLERİ VE FAZİLETLERİ NELER?

Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre terviye günü oruç tutanın bir yıllık geçmiş günahı silinir. Terviye günü nafile namaz kılmak da oldukça sevaptır.

Zilhicce ayı orucu genel olarak ilk 9 gün tutulması tavsiye edilmiştir. Müstehap ve çok sevap olan günleri ilk 9 günüdür. Yani Zilhicce'nin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. günlerini oruçlu geçirmek çok sevaptır.

Eğer ilk 9 günün hepsini tutmakta zorlanıyorum derseniz bazı alimler Müslümanların, terviye günü olan 8. günü ve arife günü olan 9. günü oruçlu geçirmelerini tavsiye etmiştir.