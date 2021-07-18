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Giriş Tarihi: 18.7.2021 15:26 Son Güncelleme: 18.7.2021 15:30

Tunceli'de ayı saldırısı: Ayağımı yakaladı ve...

DHA
Tunceli'de ayı saldırısı: Ayağımı yakaladı ve...

Tunceli'de korku dolu anlar yaşandı. Şükrü Karadağ, hayvanlarını otlatmak için çıktığı dağlık alanda bir ayının saldırısına uğradı. Vahşi hayvanla boğuşan adam o anları şöyle anlattı...

Olay, sabah saatlerinde, Pülümür'e bağlı Kocatepe köyündeki Sarıgül yaylasında meydana geldi. Hayvanlarını dağlık ve ormanlık alana otlatmaya götüren Şükrü Karadağ, ağaçların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı.

Karadağ, saldırıda yaralandı. Şükrü Karadağ, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Karadağ, saldırı anının anlattı. Ayının, kendisini birkaç pençe vurduktan sonra bıraktığını söyleyen Karadağ, "Hayvanları otlatmaya gittik. Yaylanın arkasındayız ve kocaman kaya vardı. Ardıç ağacının altından birdenbire ayı çıktı. Üstüme atladığı sırada kendimi yana attım. Ne yapacağımı düşünüyorum o anlarda. Dönerken ayağımı yakaladı ve pençe attı. Sonra beni kendisine çekti. Ben kendimi ileri doğru fırlattım, tekrar çekti. Sonra sırtımdan tuttu ve bıraktı. Ben de yuvarlanmaya başladım. Ayı da beni bırakıp kaçtı gitti. Bu bölgede yaylacı çok ve çadırda kalıyorlar. Çadıra ayı sürekli geliyor" dedi.

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Tunceli'de ayı saldırısı: Ayağımı yakaladı ve...
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