Üçte birimiz çift doz aşılıyız

Türkiye
'de
özellikle BioNTech aşısının temin edilmeye başlanmasıyla birlikte hızlanan koronavirüse karşı aşılama kampanyasında ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı
tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de dün gün içindeki son rakamlara göre toplam 62 milyon 816 binden fazla aşı yapıldı. Bunlardan 38 milyon 860 bini ilk doz olarak uygulanırken 20 milyon 351 bini ikinci doz aşı olarak yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
da sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. ARTIK ÜÇTE BİRİMİZ ÇİFT DOZ AŞILIYIZ!" ifadelerini kullandı. Temmuz sonuna kadar en az birinci doz aşılamada yüzde 70'e oranı hedefleniyor.