Vali Erin, sınır ötesinde insanların yüzünü güldürdü

Esnaf ziyaretini yaparken bir grup çocukla giyim mağazasına giren Vali Erin, çocuklara bayramlık giyim alarak hediye etti. İstedikleri elbiseleri almanın sevincini yaşayan çocuklar, Vali Erin'e teşekkür ettiler. Vali Erin'e Telabyad ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.