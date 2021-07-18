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Giriş Tarihi: 18.7.2021 14:34

Yakalanan dilencinin üzerinden bin lira çıktı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yakalanan dilencinin üzerinden bin lira çıktı

Kayseri'de zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehrin işlek noktalarını mesken tutan dilencilere yönelik operasyon yaptı. Yakalanan bir kadın dilencinin üzerinden bin lira para çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi dilenci operasyonu yaptı. Cami Kebir Mahallesi, Cami Kebir Cami önünde camiden çıkan vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kadına zabıta müdahale etti. Yakalanarak zabıta karakoluna götürülen kadının yapılan üst aramasında bin 25 TL para çıktı. Hakkında kabahatler kanununun 33. maddesi gereğince işlem yapılan dilenci kadının üzerinden çıkan paralara kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Zabıta ekipleri vatandaşları duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmeleri yönünde uyardı.

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Yakalanan dilencinin üzerinden bin lira çıktı
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