Yakalanan dilencinin üzerinden bin lira çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi dilenci operasyonu yaptı. Cami Kebir Mahallesi, Cami Kebir Cami önünde camiden çıkan vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kadına zabıta müdahale etti. Yakalanarak zabıta karakoluna götürülen kadının yapılan üst aramasında bin 25 TL para çıktı. Hakkında kabahatler kanununun 33. maddesi gereğince işlem yapılan dilenci kadının üzerinden çıkan paralara kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Zabıta ekipleri vatandaşları duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmeleri yönünde uyardı.