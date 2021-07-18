"Arefe Günü bankalar çalışıyor mu, açık mı?" gibi soruların yanıtları 19 Temmuz ve Kurban Bayramı öncesi merak edilmeye başlandı. Para yatırma ya da çekme, EFT ya da havale gibi işlemlerini halletmek isteyenler, idari tatil olarak kabul edilen 19 Temmuz Arefe Günü bankaların çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Hal böyle olunca; "Yarın bankalar açık mı, yarım gün mü? 19 Temmuz Arefe Günü bankalar açık mı çalışıyor mu?" sorularının yanıtları sorgulanıyor. Peki; Arefe Günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı!
19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''
19 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.
BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?
Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar 19 Temmuz Pazartesi arefe günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek.