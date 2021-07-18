Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yarın eczaneler açık mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 18.7.2021 10:58 Son Güncelleme: 18.7.2021 10:58

Yarın eczaneler açık mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Yarın eczaneler açık mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Mübarek Kurban Bayramı’ndan bir önce idrak edilecek olan Arefe Günü’nde eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarının yarım gün çalışılacağı bilinirken ilaç tedarik etmek isteyen vatandaşlar için eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce ve resmi tatillerde kurumlar öğle arasından sonra tatil oluyor. Peki Yarın eczaneler açık mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte eczane çalışma saatleri 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre, 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü olarak idrak edilecek. Hafta içi Pazartesi gününe denk gelen arife gününde çoğu kurum kapalı yada yarım gün çalışıyor olacak. Tam bu noktada Arefe Gününde eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce bazı kurumların yarım gün çalıştığı bilinse de yarın eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Yarın eczaneler açık mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Yani yarın eczaneler açık olup, yarım gün çalışacak.

AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Temmuz'da eczaneler yarım gün çalışacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın eczaneler açık mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA