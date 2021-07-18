"Arefe Günü kargolar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı Arefe Günü'ne az bir zaman kala merak ediliyor. Her bayramda ve resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşların hizmet vermediği ya da belli saatlerde hizmet verdiği biliniyor. İnternet üzerinden alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar ise Arefe Günü'nde kargoların çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki; yarın kargolar çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe Günü kargolar açık mı, çalışıyor mu ve dağıtım yapacak mı?
AREFE GÜNÜ KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?
Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.
Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.
Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?
PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.
YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.
MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.
SÜRAT KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
Sürat Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.
ARAS KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?
Aras Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.