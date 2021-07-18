Yozgatlı Tarzan Vahdi Hoca!

Yozgatlı matematik öğretmeni Vahdi Açıkyürek (66), emekli olduktan sonra köyüne dönüp kendini dağlara verdi. Köylülerin Tarzan Vahdi lakabını koyduğu emekli matematik öğretmeni hayatını doğaya adadı. Zamanının çoğunu ormandaki çöpleri temizleyip yaban hayvanlarıyla geçiren Tarzan Vahdi, farklı yaşam tarzıyla ilgi odağı oluyor.

Yozgat'ın Turluhan Köyü'nde yaşayan Emekli Matematik Öğretmeni Vahdi Açıkyürek, ormanda yaban hayvanları ile arkadaş gibi yaşıyor. Kendisini doğanın yılmaz koruyucusu olarak tanımlayan Vahdi Açıkyürek, 14 yıldır Sıkdoruk ormanlarının gönüllü bekçiliğini yapıyor.

TARZAN VAHDİ

Yıllarca Türkiye'nin dört bir yanında matematik öğretmenliği yapan Vahdi Açıkyürek, 2007 yılında emekli olmasının hemen ardından köyüne döndü. Yıllardır özlemini duyduğu doğayla iç içe yaşama hayalini gerçekleştiren Açıkyürek, zamanının önemli bir bölümünü yaz kış köylerinin yakınında bulunan Sıkdoruk Ormanında geçirmeye başladı. Mavi şortu ve bandanası ile ormanda gezen piknik yapan yada gezenlerin biranda karşılarına çıkmasıyla bilinen Vahdi hocaya köylüleri Tarzan Vahdi lakabını taktı. Ağaca tırmanıp kuşların sesini dinleyen, kışın kar banyosu yapıp buz gibi suya giren Tarzan Vahdi'ye kimi köylüleri, çok veli ve zeki derken, kimileri ise matematik devrelerini yakmış" diyor.

"DOĞAYA OLAN BORCUMU ÖDÜYORUM"

7 yaşından beri çalıştığını ve hareketli biri olduğunu belirten Vahdi Açıkyürek; ". Öğretmenlik yıllarımda neredeyse masada oturmadım. Tıkanana kadar değil nefsimi körleyecek kadar yemek yiyorum. Sporu ve çalışmayı çok seviyorum. Kainatta hiç bir şeyi kirletmeyeceksin kirlettirmeyeceksin felsefesiyle yaşıyorum. Kışın karda kar banyosu yapıyorum. Çıplak vaziyette soğuk suya girip duş alıyorum. Beni yadırgayan çok kişi var ama ben kendimi doğaya emanet ediyorum. Ayı, kurt, kuş gibi yaşamak istiyorum. Benim arkadaşlarım doğadaki bütün canlılar. Ben doğada huzur buluyorum. Sürekli ormanda olduğum için adım Tarzan'a çıktı. Kimileri de deli diyor. Aslında bu sözleri bana diyenler biraz beyinlerini kullansalar benim gibi kendilerini doğaya bıraksalar o zaman akıllı olurlar. Benim bütün doğadaki canlılara borcum var ben o borcumu ödemeye çalışıyorum.

KİMİNE GÖRE VELİ, KİMİNE GÖRE DELİ

Turluhan Köyü Muhtarı Ahmet Temurlenk ise Tarzan Vahdi'nin köyün sevilen bir siması olduğunu belirterek; "Vahdi hoca emekli olup köye gelince şortunu giyip ormana gitmeye başladı. Bizim köyde kimse şortla gezmez. O yüzden köylüler Vahdi hocayı yadırgadı. Vahdi hoca ormana gidip insanların doğaya bıraktığı plastikleri toplayıp imha ediyor. Kendisi doğayla iç içe yaşıyor. Ormandan topladığı mantarları köyde yaşlı ve kimsesiz kişilerin kapısına asıp gidiyor. İlerleyen yaşına rağmen bir köyde bir ormanda birde bakmışınız ağacın tepesinde. Öyle ki kışın ormandaki çeşmenin buz gibi suyla dolu olan havuzuna giriyor. Karlı buzlu havada sadece şortla geziyor. Vahdi hoca kimine göre deli kimine göre Tarzan kimine göre ise veli. Vahdi hoca eğer deliyse her yere böyle bir deli gerekli. Köylülerin Vahdi hocadan tek isteği ise biraz daha uzun şort giymesi.