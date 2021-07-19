17 milyon 500 bin liralık acil destek

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize
'de meydana gelen sel felaketinin bilançosunu açıkladı. 6 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının 57'si dalgıç 244 personel tarafından sürdüğü belirtilen açıklamada, çalışmalır 2 bin 776 personel ve 704 araç eşliğinde sürdüğü, 39 ağır yıkık bina, 83 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildiği, 346 köyün 143'ünde selden dolayı kapanan ana yollarının açıldığı belirtildi. Afete müdahale ve hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere Rize'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 1 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11.5 milyon ve AFAD Başkanlığı'nca 5 milyon TL gönderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
"Bundan sonra böyle bir afet durumunda, bu etkilerin yaşamaması için kalıcı projeler yapacağız. Ortalığı önemli ölçüde topladık, acil ihtiyaçları giderdik. Elimiz gözümüz kulağımız burada olacak" dedi.