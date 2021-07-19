Acılı aile dedektif gibi çalıştı: 160 saatlik görüntü vahşeti ortaya çıkardı!

"BAŞKALARI DA VAR" DEDİLER



Demir ailesi bu cinayeti tek kişinin planlayarak gerçekleştirmiş olamayacağını düşünerek civarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini topladılar. 160 saatlik görüntüyü izleyen aile daha önceden de belirledikleri Yağız ailesinden Kamuran Yağız ve Nevzat Yağız'ı tespit etti. Görüntüleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmesinin ardından Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

"KEŞKE GÖRÜNTÜLERİ İZLESELERDİ"



Ailenin avukatı Bahaeddin Özdemir, "Hüseyin Demir'in 2019 yılında oğlunun yaşamış olduğu bir kavga nedeniyle bir ölüm olayı vardı. Olay yargıda. Oğlunun masum olduğunu düşünüyoruz. Keşke görüntüleri izleselerdi. Hüseyin Demir ve oğlunun cinayetle alakası olmadığını göreceklerdi. Olay buralara kadar hiç gelmeyecekti" diye konuştu.