Afrika'da gemide ölen genç kaptanın ailesi yardım istiyor! 'Cesedi sebze dolabında'

"KAPALI BİR KUTUNUN İÇİNDEYİM"

Oğlunun gemiye katılmadan önce genel sağlık taramasından geçtiğini ifade eden Nurgül Kır, ölümünün kasıtlı olabileceğini iddia etti. anne Kır, sözlerini şöyle sürdürdü: Hiçbir tane rahatsızlığı yoktu. Çünkü, yedi, sekiz ay önce check up'tan geçti. Ne başı ağrırdı, ne kolu ağrırdı, ne bir yaraları ağrırdı. Şirketten bana dedi ki bir kadın, 'şurasına, göğsüne dedi vinç vurdu' dedi. Sonra da birisi geldi dedi ki; 'kafasını vurdu' dedi. Tank mı varmış başında palet gibi bir şey. 'O yoktu' dedi 'kafasına vuruldu' dedi. Bu güvertenin bir şoförü değil mi? Bu orada, meydanda ne işi var? Bu tepedeki adam malı indirirken belki kasıtlı yaptı bile bile. Bilmiyoruz... Kapalı bir kutunun içindeyim. Benim canım çok yandı. Başkalarının da canı yanmasın. Böyle ölen çok varmış duyuyorum. Böyle ölen, öldürüp de denize atanlar varmış. Onları da duydum" Nurgül Kır, oğlunun cenazesinin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için yetkililere seslenerek, "Şirkettekilere kalırsa bir hafta sonra gelecek diyorlar. Bir hafta sonra dedi haberlerde, ama benim bilgim yok, ben inanmıyorum. Onlar bir hafta der, üç, beş ay sürer. Hiç kimseye inancım yok. Büyüklerimden yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımdan da yardım istiyorum. Sağlık Bakanımdan da yardım istiyorum. Onların da evladı var. Kendime vura vura mosmor oldum. Keşke gene merdiven silseydim, keşke gene ev işlerine gitseydim" diye konuştu.

Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video

"AĞABEYİMİN CESEDİ ŞU AN GÜNEY AFRİKA'DA GEMİNİN SEBZE DOLABINDA"

Gemide geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybeden Uğur Kır'ın kardeşi Umut Can Kır , "Ağabeyim 2 Temmuz bir iş kazası geçiriyor Bu kaza sonrasında Batı Afrika'da bir tane hastaneye sevk ediyorlar. Hastanede doktor doku zedelenmiş teşhisi koyuyor. Bir hafta istirahat raporu veriyor ve. Bu istirahatı sonunda gemiye devam ediyor. Gemi Liberya'dan Çin'e doğru seyretmeye başlıyor. Gemi seyir halindeyken durumu ağırlaşıyor ve yazılı bir şekilde ilk limanda gemiden ayrılmak istediğini beyan ediyor. Şu anda Afrika bölgesinde ve gemi uydudan takip edilemiyor. Batı Afrika'da korsan bölgesine yakın olduğu için açmıyorlar. Ağabeyimin cesedi şu an Güney Afrika'da geminin sebze dolabında. Biz aile olarak gerekli şeylerin en hızlı şekilde yapılmasını ve ağabeyimin de erkenden gelmesini istiyoruz. Ve bunun için yardım istiyoruz. Çünkü biz bu acıları, bir, iki hafta sonra. Tekrar yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.