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Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar bayram namazı saati 2021: Diyanet ile Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.7.2021 13:53 Son Güncelleme: 19.7.2021 13:53

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2021: Diyanet ile Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Afyonkarahisar bayram namazı saati 2021: Diyanet ile Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Bu yılın ikinci bayramında tüm Türkiye'de kısıtlamasız bayramın huzuru yaşanıyor. Öte yandan kişiler yaşadıkları illerdeki namaz saatlerini araştırıyor. Buna göre, Diyanet İşleri tarafından açıklanan saatlere göre; Afyonkarahisar bayram namazı saati belli oldu. Buna göre; 2021 Afyonkarahisar’da Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için ayrı ayrı yayınlanan Bayram namazı saatleri Müslüman aleminin şimdiden gündeminde yerini alıyor. Vatandaşlar bayramın ilk günü ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere koşacak. Peki, 2021 Diyanet namaz saatlerine göre; Afyonkarahisar Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Afyonkarahisar bayram namazı saati…

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:22

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Afyonkarahisar bayram namazı saati 2021: Diyanet ile Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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