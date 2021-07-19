Ağaçta asılı kalan araçtaki 5 kişi ölümden döndü

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Yüksel T. idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 51. kilometre Karakeçili ilçesi yakınlarında Arap T'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 36 metre savrulan hafif ticari araç, su kanalının kıyısındaki ağaçta asılı kaldı. Kazada, hafif ticari araç sürücü ile araçtaki yolculardan Filiz T., Hanife K., Sema T. ve M.İrfan T. yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.