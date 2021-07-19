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Giriş Tarihi: 19.7.2021 11:55

Ağaçta asılı kalan araçtaki 5 kişi ölümden döndü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Ağaçta asılı kalan araçtaki 5 kişi ölümden döndü

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle 36 metre savrulan hafif ticari araç, ağaçta asılı halde kaldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Yüksel T. idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 51. kilometre Karakeçili ilçesi yakınlarında Arap T'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 36 metre savrulan hafif ticari araç, su kanalının kıyısındaki ağaçta asılı kaldı. Kazada, hafif ticari araç sürücü ile araçtaki yolculardan Filiz T., Hanife K., Sema T. ve M.İrfan T. yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ağaçta asılı kalan araçtaki 5 kişi ölümden döndü
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