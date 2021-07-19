Aksaray bayram namazı saati belli oldu! Diyanet ile 2021 Aksaray'da Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı için geri sayım sona eriyor.. Mübarek Kurban Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın ilk gününde bayram namazı kılınacak. Kurban Bayramı namaz saatleri de bu nedenle vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 bayram namazı saati ve Aksaray bayram namazı vaktini paylaştı. İşte, bu sene Aksaray Kurban Bayramı namazı saati ve illere göre bayram namaz vakitleri...

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı önümüzdeki hafta idrak edilecek. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Aksaray Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.