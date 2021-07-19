Alanya'da şehitliğe ziyaretçi akını

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde, Kurban Bayramı arefesinde Alanya Garnizon Şehitliği ziyaretçilerle doldu taştı. Aileler şehit mezarlarına su döküp dua ettiler.

Alanya'da Kurban Bayramı öncesinde arefe günü şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Dinek Garnizon Komutanlığı Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, şehit kabirleri başında dua etti. Şehit anneleri evlatlarının mezarlar taşlarını ve fotoğraflarını öpüp, okşadı. Vatandaşlar da şehitliğe gelerek mezarlara su döküp, dua etti.

Öte yandan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler için yönetimi ile birlikte dua eden Toklu, "Kurban Bayramı öncesi aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Vatanı ve bayrağı uğruna kahramanca mücadele veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.