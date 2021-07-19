Alev topuna dönen aracın yakınındaki kurbanlıklar son anda kurtarıldı

Olay, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi 928. sokakta meydana geldi.

Park halinde bulunan Üstün Polat'a ait 06 DT 998 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya bağladı. Alevler kısa sürede otomobilin yer tarafını sardı, otomobil adeta alev topuna dönüştü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar patlama sesleri de duyunca büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Yanan otomobilin yakınında bulunan 1 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurbanlık hayvan, çevredekiler tarafından telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Yangına müdahale eden Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Yangında otomobil hurda yığınına dönerken, otomobilin bulunduğu yerdeki ağaçlar ve telefon nakil hattı da zarar gördü.

Polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.