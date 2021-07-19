Amasya, bayramdan önce ‘MAVİ’ kategori ulaşmak istiyor

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek Kurban Bayramı öncesinde 'Mavi' kategoriye ulaşabilmek ve Bayramı güvenle karşılayabilmek için halkımızı aşı olmaya davet etti.

Kentte hedef nüfusun yüzde 74,26'sının aşılanmış durumda olduğuna değinen Vali Mustafa Masatlı, "Çok kısa bir zaman sonra Amasya'mız aşı haritasında İç Anadolu ve Karadeniz'in mavi illerinden bir tanesi olacak. Belki de ilk ili olacak" diye konuştu.

Vatandaşlara kurallara uymaları konusunda dikkat etmelerini tavsiye eden Masatlı, salgının yayılım hızının ada artmaması için bayramda maske, mesafe ve temizliğe önem göstermeyi sürdürmelerini de istedi.

Vali Mustafa Masatlı, "Son 1.5 yıldır mücadele ettiğimiz salgın sürecini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükûmetimiz son derece iyi yönetmiş ve salgının olumsuz etkileri hızla ortadan kalmaya başlamıştır. 'Maske, Mesafe ve Temizlik' önceliğimiz olmakla birlikte toplumsal bağışıklığı sağlamamız açısından aşılamaya da büyük önem vermekteyiz. İlimizde bugüne kadar 193 binden fazla vatandaşımıza 336 bin doz civarında aşı yaptık. Sağlık kuruluşlarındaki 296 noktanın yanı sıra ilimizin farklı noktalarında da randevusuz olarak aşı hizmeti vermekteyiz. Bu sayede aşılamadaki hedef nüfusumuzun %74,26'sını aşılamış durumdayız. İnşallah bu oranı kısa sürede %75'e çıkararak Karadeniz ve İç Anadolu'da aşı haritasındaki ilk mavi il biz olmak istiyoruz. Burada ise çeşitli sebeplerle aşılarını yaptıramayan ve Bayram tatili için Ülkemizin çeşitli noktalarına seyahat eden vatandaşlarımıza mola süreleri içinde hızlı şekilde aşılama yapıyoruz. Bayramda sevdiklerimize kavuşmadan önce aşımızı yaptırmamız, hem kendi sağlığımız, hem sevdiklerimizin sağlığı hem de toplumsal bağışıklık açısından son derece önemlidir. Halkımızdan ricamız 9 günlük bayram tatilinde salgın kurallarına hassasiyetle uymalarıdır. Bu vesileyle Amasyalı hemşerilerimin Kurban Bayramını da şimdiden tebrik ediyor, Bayramın Ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Salgının yıkıcı etkilerini tekrar yaşamamak ve sağlığımızı güvence altına almak için tek yolun aşı olduğunu ifade eden Vali Masatlı, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Vali Masatlı'ya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de eşlik etti.