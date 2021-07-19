Antalya'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay!

'PARA OLDUĞUNU GÖRÜNCE DİREKT POLİSİ ARADIM'

Mustafa Can Nevruz ise, "Arkadaşımla sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne yüzmeye gitmiştik. Denizden çıkınca, motorumu almaya giderken bankta çanta olduğunu gördüm. Ben de alıp içine baktım. İçinde para ve pasaport olduğunu görünce direkt polisi aradım. Polis ekipleri tutanak karşılığında çantayı teslim aldı. Daha sonra paranın sahibi olan abimizi buldular. Para sahibine gitti. Faruk abi telefonla bizi arayıp buldu ve otele davet etti. Burada buluştuk ve her şeyin tam olduğunu gördü. Gönlünden koptuğu için bana hediye olarak bin kron hediye etti. Başkası bu parayı alıp gidebilirdi ama ben ailemin bana öğrettiği şeyi yaparak, parayı sahibine teslim ettim. Gerekeni yaptım ve parayı sahibine verdim. Yine bulsam yine sahibine teslim ederim" ifadelerini kullandı.