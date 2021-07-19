Arefe Günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Mübarek Arefe Günü çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri?

Arefe Günü ibadetleri hakkında araştırmalar yoğun olarak yapılmaya başlandı. Bu önemli günü ibadet ederek geçirmek isteyen binlerce kişi "Arefe Günü çekilecek zikirler ve teşbihler" başlığı hakkında bilgi sahibi olmak isterken "Arefe Günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; "Arefe Günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?" sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER
Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.
Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.
Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?
İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:
"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)
Bir hadis-i şerifte:
"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.
Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)
AREFE GÜNÜ DUASI NASIL YAPILIR?
Peygamber Efendimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) diye buyurmuştur. Bazı kaynaklarda, "Arefe günü besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur" şeklinde buyurduğu da yazılır. "Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." Buyurduğu da rivayet edilir. Bu hadislerden hareketle, bu mübarek günde İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.
AREFE GÜNÜNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA
Peygamber Efendimiz Arefe gününde bu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî (Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.)
AREFE GÜNÜ TESBİH NAMAZI KILINIR MI?
Arefe günü tesbi namazı kılmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bununla birlikte tövbe namazı ve ardından tövbe ve istiğfar edip zikir çekmek de faydalıdır. Mahsus namaz da Arefe gününde yapılacak ibadetler arasındadır. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresi'nden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Namazın ardından "Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım." şeklinde dua edilmesi önerilir.
AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Arefe Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:
"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."
"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."
"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.
AREFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?
Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.
AREFE GÜNÜ HANGİ ZİKİRLER VE ESMALAR ÇEKİLMELİ?
Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
1. İhlâs Suresi
2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr
Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."
AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ
Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
1. İhlâs Suresi
2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr
Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."