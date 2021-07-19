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Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü EFT - havale yapılır mı? Arefe Günü ve Bayramda EFT - havale yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:17 Son Güncelleme: 19.7.2021 09:18

Arefe günü EFT - havale yapılır mı? Arefe Günü ve Bayramda EFT - havale yapılıyor mu?

Arefe günü EFT - havale yapılır mı? Arefe Günü ve Bayramda EFT - havale yapılıyor mu?

2021 Kurban Bayramı arefe gününü idrak ettiğimiz bugünde bankalardan EFT ve havale işlmleri yapmak isteyenler yoğun olarak “Arefe günü EFT - havale yapılır mı?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün idari tatil olarak ilan edilmesi sonrasında merak konusu olan Arefe ve Bayramda EFT - havale yapılıyor mu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

19 Temmuz 2021 Pazar gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesinde bankalarda EFT ve havale işlemleri yapacak olanlar, söz konusu işlemlerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek "Arefe günü EFT - havale yapılır mı?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

AREFE GÜNÜ EFT - HAVALE YAPILIR MI?

2021 arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca bankalarda EFT - havale işlemlerinin yapılma durumuna ilişkin detaylar şu şekilde;



Bankalar 19 Temmuz Pazartesi arefe günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. EFT -havale gibi işlemleri öğlen mesai bitimine (13:00) kadar yapılabilecek.



BANKALAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.

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Arefe günü EFT - havale yapılır mı? Arefe Günü ve Bayramda EFT - havale yapılıyor mu?
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