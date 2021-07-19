Arefe günü kargolar, hastaneler, PTT, Noter ve Eczaneler açık mı? 19 Temmuz Arefe Günü banka ve kargolar açık mı?

Kurban Bayramı için geri sayım yarın sona eriyor. 19 Temmuz Pazartesi'den itibaren önümüzdeki haftaya kadar kamu kurumları tatilde olacak. Arefe günü faaliyetine devam eden işletmeler de buralarda işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu işletmelerin başında kargolar, hastaneler, PTT, noter ve eczaneler yer alıyor. Peki, arefe günü bankalar, kargolar, hastaneler, PTT, Noter ve Eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte, arefe günü açık olan yerler...

Normal şartlarda yarım gün olan Arefe Günü tatili, gerçekleştirilen son kabine toplantısı ardından kamu çalışanları için tam gün tatil ilan edildi. Bu nedenle de 19 Temmuz günü faaliyet gösteren özel ve resmi kuruluşlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "arefe günü bankalar, kargolar, hastaneler, PTT, Noter ve Eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. İşte, Arefe Günü hizmet veren işletmeler ve çalışma saatleri...