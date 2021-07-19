Arefe günü kargolar, hastaneler, PTT, Noter ve Eczaneler açık mı? 19 Temmuz Arefe Günü banka ve kargolar açık mı?

Normal şartlarda yarım gün olan Arefe Günü tatili, gerçekleştirilen son kabine toplantısı ardından kamu çalışanları için tam gün tatil ilan edildi. Bu nedenle de 19 Temmuz günü faaliyet gösteren özel ve resmi kuruluşlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "arefe günü bankalar, kargolar, hastaneler, PTT, Noter ve Eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. İşte, Arefe Günü hizmet veren işletmeler ve çalışma saatleri...
ECZANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?
Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane usulü çalışacaklar. Yani pazartesi günü öğleden sonra her mahallede en az 1 açık nöbetçi eczane yer alacak. En yakın eczaneye giderek hangi eczanenin nöbetçi olduğu öğrenilebilir. Öğleden önce ise normal çalışma düzeninde olmaları bekleniyor.
19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ HASTANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
Hastanelerde resmi tatil ve kamu çalışanlarına idari izin nedeniyle acil bölümler açık olacak. Onun dışında sadece aşı randevusu olanlar aşılarını olabilecekler, acil olmayan durumlardaki alanlar içinse randevu oluşturulmayacak
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Banka çalışma saatleri, Arefe Günü'nün 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmesiyle araştırılıyor. Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de 2021 Kurban Bayramı tatili başlamış olacak. Böylelikle bankalar bugün (Arefe Günü) yarım gün hizmet verecek.
19 TEMMUZ AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak. Arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bankalar bugün öğleden sonra kapalı olacak.
NOTERLER PAZARTESİ AÇIK MI?
Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Kurban Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına geliyor.
AREFE GÜNÜNDE PTT, NOTER, BORSA RESMİ DAİRELER ÇALIŞIYOR MU?
Arefe günü yarım gün olduğu için PTT, noter, borsa resmi dairelerde yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir.
Yurtiçi Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir
MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.
Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.
Aras Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise yarım gün hizmet vermektedir.