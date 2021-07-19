"Arefe Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor ve yarım gün mü? Arefe Günü tatil mi 2021?" sorularının yanıtları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı "Arefe Günü resmi tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini korurken konu ile ilgili sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Pazartesi günü idrak edilecek olan Arefe Günü ne zaman ve yarım gün mü? Arefe Günü tatil mi 2021?