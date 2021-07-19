"Arefe Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor ve yarım gün mü? Arefe Günü tatil mi 2021?" sorularının yanıtları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı "Arefe Günü resmi tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini korurken konu ile ilgili sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Pazartesi günü idrak edilecek olan Arefe Günü ne zaman ve yarım gün mü? Arefe Günü tatil mi 2021?
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk geliyor.
19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.