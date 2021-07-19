Giriş Tarihi: 19.7.2021 07:10 Son Güncelleme: 19.7.2021 07:10

19 Temmuz Pazartesi günü nöbetçi noter ve PTT açık mı, çalışıyor mu? Bugün Arefe Günü PTT ve noter açık mı, kaça kadar açık?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala PTT ve noterlerin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere; bayramda ve resmi tatillerde pek çok kurum ve kuruluşun hizmet vermediği biliniyor. Hal böyle olunca; noterde ve PTT’de işleri olan vatandaşlar “Arefe Günü PTT ve noter açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü nöbetçi noter ve PTT açık mı, çalışıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Peki; Arefe Günü PTT ve noter açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü bugün nöbetçi noter ve PTT açık mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayramı öncesi PTT ve noterlerin çalışma saatleri gündeme geldi. Noterde ve PTT'de işleri olan vatandaşlar bayram öncesi işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamak istiyor. Bu nedenle; "Arefe Günü PTT ve noter açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü bugün nöbetçi noter ve PTT açık mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt arayanların sayısı giderek artıyor. Peki; Arefe Günü PTT ve noter açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü bugün nöbetçi noter ve PTT açık mı, çalışıyor mu?

NOTERLER PAZARTESİ AÇIK MI? Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Kurban Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına gelecek.