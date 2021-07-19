Arılar saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ
'ın Muratlı ilçesindeki bir çiftlikte arıların soktuğu 5 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 16 Temmuz'da İstiklal Kurtpınar Mahallesi Bağlar mevkisindeki bir çiftlikte çalışan aynı aileden Şemsi, Ümit, Burhan ve Salih ile yanlarında bulunan 4 yaşındaki İklim Aktaş'ı, bölgede bulunan kovanlardaki arılar soktu. Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Şemsi Aktaş (62), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İklim ve Burhan Aktaş'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Ümit ile Salih Aktaş'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan arı kovanlarının sahibi H.K, serbest bırakıldı.