Aynı aileden 5 kişiye mezar olmuştu: Toprakla kapatıldı

Suluova ilçesinde dün Derinöz Baraj Gölü kıyısına giden ailenin küçük çocuğu Levent Cenik, saat 16.30 sıralarında suya düştü. Küçük Levent'in suda çırpındığını gören aile fertlerinden ablası Havvanur ile babaannesi Sultan Cenik, amcası Emrullah Cenik ve halası Elif Semiz de art arda suya girdi. Ancak aile bireyleri de suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler güvenlik güçlerine haber verdi.