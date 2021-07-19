Aysel öğretmenin korktuğu başına geldi

Bingöl
'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 24 Temmuz'da düğün yapmaya hazırlandığı ve yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Yaşar ile önceki gece buluştu. Hacı Y. ile Aysel Yaşar, Yozgat
'ta alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hacı Y., tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, Yaşar'a ateş etti. Hacı Y., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Hacı Y. ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Çiftin, davetiyelerini de hazırlatıp, dağıttığı öğrenildi.
Öte yandan Aysel Yaşar'ın, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Yaşar'ın, *şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" ile paylaştığı mesajında "Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" yazdığı görüldü.
EŞİNİ YARALADI
Kilis'te ise Ümit C., eşi Şehriban C.'yi ayaklarından vurdu. Ümit C. aynı tabancayla başına ateş etti. Ümit C. hayatını kaybetti.